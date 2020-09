France: qui sont les gagnants et les perdants du budget 2021?

En France, le gouvernement a présenté son projet du budget 2021. Sans surprise, les dépenses des ministères seront soumises à des corrections. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une augmentation globale de 3,8%.

Si la Justice, l'Intérieur et les Armées sont les grands gagnants de cette hausse, le grand perdant en termes d'effectifs sera le ministère de l'Economie et des Finances.

Parmi les gagnants, le ministère de la Justice voit son budget augmenter de 800 millions d'euros, soit près de 8% en plus, pour atteindre 8,2 milliards d'euros. Cette augmentation permettra de financer 1 500 postes supplémentaires, après les 1 520 créés cette année.

Il y aura 200 millions d'euros de plus octroyés à l'Intérieur également, dont le budget est proche désormais des 14 milliards d'euros. C’est une hausse pour la deuxième année consécutive pour la Défense avec 1,7 milliard de plus et 286 nouveaux postes. L'idée est de financer de nouveaux programmes d'armements dans la défense spatiale et la cybersécurité.

Des suppressions de postes

Du côté des gagnants encore, la Culture a été particulièrement touchée par la crise. Son budget passe à 3 milliards, mais le ministère perd 65 postes. C’est la même situation avec des budgets augmentés, mais des suppressions de postes au Travail, à l'Ecologie ou à l'Education nationale.

Côté perdants, l'Enseignement supérieur et la recherche ou encore le ministère de l'Economie et des Finances. Ce dernier perd plus de 2 160 postes, après 2 000 cette année, mais ses dépenses restent stables à 7,5 milliards d'euros.

