Depuis 2012, le nombre d'emplois lié aux énergies renouvelables ne cesse d'augmenter

La centrale photovoltaïque «El pelicano», dans le nord du Chili, dont l'électricité est principalement destinée au métro de Santiago. RFI/Justine Fontaine

Transition énergétique et économie peuvent aller de pair. Depuis 2012, le nombre d'emplois lié aux énergies renouvelables n'a cessé d'augmenter. En 2019, 11,5 millions de personnes travaillaient directement ou indirectement pour le secteur, contre 11 millions un an plus tôt selon l'Irena, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Mais ils sont très inégalement répartis.