Microsoft va investir 1 milliard d'euros dans trois centres de données en Grèce

La Grèce et Microsoft ont annoncé ce lundi 5 octobre un accord d'investissement d'un milliard d'euros pour bâtir une infrastructure de stockage sur le « cloud » dans l'agglomération d'Athènes.

L'accord signé entre la Grèce et Microsoft prévoit la construction de trois centres de données dans l'agglomération d'Athènes. L'annonce intervient alors que le gouvernement conservateur entreprend de progressivement simplifier les sites internet de services publics du pays.

Aucune date précise n’a encore été annoncée pour l’ouverture de ces futurs centres de données. Mais cela n’a pas empêché le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis de se montrer dithyrambique, rapporte notre correspondant à Athènes, Joël Bronner. Avant de se faire rattraper par les tensions géopolitiques avec le voisin turc et la crise sanitaire du Covid, le chef du gouvernement grec avait fait des investissements étrangers une priorité politique, pour un pays qui se relève à peine de dix ans d’une grave crise économique.

Sur Twitter, le Premier ministre se réjouit ainsi d’« un jour important » face « au plus gros investissement » du géant américain de l’informatique, en près de trente ans de présence en Grèce. Et de décrire « la transformation numérique de l’État et de l’économie » comme « un saut audacieux vers l’avenir », voyant déjà les citoyens grecs parmi « les vainqueurs » de ce qu’il qualifie de « 4e Révolution industrielle ».

En Europe, Microsoft dispose déjà des centres de données en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, tandis que d’autres sont en cours de construction en Espagne, en Italie et en Pologne. L’accord entre le géant américain et Athènes prévoit en outre un programme de formation professionnelle pour quelque 100 000 Grecs

