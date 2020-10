«Guerre de l'eau»: Engie vend ses parts à Veolia, Suez n'a pas dit son dernier mot

Le conseil d'administration d'Engie a voté lundi pour la vente à Veolia des parts qu'il détient dans Suez. Un coup dur pour les syndicats de Suez qui comptent intensifier le combat contre cette opération.

Le groupe Suez a dénoncé ce mardi 6 octobre dans un communiqué des « conditions inédites et irrégulières », au lendemain de l'accord sur le rachat par Veolia de 29,9% de son capital détenu par Engie. Lundi soir, le conseil d'administration d'Engie a en effet décidé d'accepter l'offre de Veolia et de lui vendre ses parts. Et ce en dépit du vote contraire de l'État, actionnaire à hauteur de 22% d'Engie. Une opération que Suez continue de considérer comme « hostile ».

Mais Suez n’a pas dit son dernier mot. « On ne va pas s’arrêter comme ça, a réagi ce mardi Franck Reinhold Von Essen, secrétaire CGT du comité d’entreprise européen de Suez. On n’a aucune garantie, on a toujours des milliers d’emplois en jeu, on n’a pas envie d’être traité comme ça, on n’a aucun dossier, on ne nous a pas prévenus, on ne nous a pas consultés, on n'a eu aucun élément du dossier et on ne comprend pas pourquoi on est traité comme ça, comme n’importe quelle marchandise, où je te vends et je t’achète et tu fais ce que je te dis. Pour l’instant, je pense que nous, tout ce qu’on a entrepris, on va continuer et puis on va essayer d’accélérer et puis on va essayer de montrer qu’on est vraiment contre ça, que c’est hostile, qu’on le vit comme une agression, on va monter dans la gamme. Ce n'est pas parce qu’un actionnaire change à la tête d’une société qu’on peut accepter de perdre 5 000 emplois, que ce soit Veolia ou quelqu’un d’autre. Ça aurait été quelqu’un d’autre on se poserait moins de questions. Parce qu’il n’y a pas le problème de concurrence, mais du fait que ce soit Veolia on ne dit pas que c’est les méchants et qu’on est les gentils, ce n’est pas ça, c’est que comme on est dans le même secteur d’activité, on exerce le même métier sur le même périmètre national, ce qui pose des problèmes. »

De son côté, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a estimé sur France Info que ce rachat « ne fonctionnerait » pas sans un accord entre les deux géants. « Je souhaite que les discussions reprennent tout de suite », a déclaré Bruno Le Maire, dénonçant « l'intransigeance » de Suez et « la précipitation » de Veolia.

Le bras de fer entre les deux spécialistes français de l'eau et du traitement de déchets a commencé lorsque Veolia a annoncé fin août son intention de créer un géant mondial en rachetant l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez, avant de lancer une OPA sur le solde des actions.

