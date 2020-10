Les géants de la technologie et de la santé dans le cercle restreint des milliardaires

Les super-riches toujours plus riches. Malgré le choc de la pandémie du coronavirus, la fortune des milliardaires a atteint de nouveaux sommets. C'est ce qui ressort d'une étude conjointe réalisée par la banque suisse UBS et le cabinet d'audit PWC. Ce sont notamment les géants de la technologie et de la santé qui profitent de cette manne.

10 200 milliards de dollars, c’est le montant record de la fortune de ces milliardaires. Equivalent de 8 666 milliards d’euros. Une somme colossale qui dépasse largement le pic précédent enregistré en 2017 où elle avait culminé à 8 900 milliards de dollars (7 563 milliards d’euros).

Non seulement les super-riches sont plus riches, mais ils sont plus nombreux. Fin juillet, le monde comptait 2 189 milliardaires. Qui sont-ils ? Le krach boursier de mars ne les a-t-il pas touchés ? Si, certaines fortunes ont même quitté ce cercle restreint avant que ne s'amorce un vif rebond des valeurs de la technologie et de la santé.

Le secteur de la technologie en plein essor

Tandis que les compagnies aériennes, les hôtels, les bars et les restaurants ou encore les agences de voyage font les frais de la pandémie au coronavirus, les entreprises technologiques gardent la tête hors de l’eau et sont même en plein essor. On dénombre dans ce segment les solutions de télétravail, les jeux vidéo, la commande en ligne de repas, les formations en ligne, les services de streaming, le commerce électronique, la vidéoconférence et les réseaux sociaux. Ce sont justement les géants de la technologie qui sont les grands gagnants de cette crise. Les fameux GAFAM, acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. La fortune de leurs fondateurs ou dirigeants a augmenté de 42,5%. Sans surprise les valeurs boursières de ces grands groupes technologiques montent. Les investisseurs, l’ont bien compris.

Le secteur de la santé a le vent en poupe

C’est aussi le cas des grands groupes et laboratoires pharmaceutiques. Après le premier choc, en mars dernier, les acteurs sanitaires ont bien résisté à la crise, et ils ont en même profité. La course contre la montre pour trouver le vaccin contre le coronavirus a fait le bonheur des milliardaires du secteur de la santé, dont la fortune a cru de 50%. Et cela pourrait durer au-delà de la crise actuelle. Selon les experts, le secteur est porté par des tendances durables comme le vieillissement des populations et l'accès croissant aux soins dans les pays émergents.

Par comparaison, la fortune des ultra-riches qui opèrent dans le divertissement, les services financiers ou l'immobilier ne s’est accrue, elle, que d’à peine 10%.

