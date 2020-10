Covid-19: le risque de contamination en avion serait infime

Un passager d'un avion arrivé à Minneapolis portant un masque pour éviter la propagation du Covid-19, le 28 mai 2020. John Minchillo/AP Photo

Le secteur aérien est l'un des plus touchés dans la crise sanitaire du Covid-19. Frontières fermées, quarantaines imposées, incertitude quant au développement de la situation inquiètent d'éventuels passagers... Or, le risque de contamination en avion serait infime selon différentes études réalisées par Airbus, Boeing, Embraer et l'association du transport aérien (IATA), qui tentent de rassurer les voyageurs.