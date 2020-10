Allegro, «l'Amazon polonais», fait son entrée en bourse

L'e-commerçant polonais, Allegro, concurrent d'Amazon en Pologne, est coté en bourse à partir de ce lundi 12 octobre. Il s'agit d'une des plus importantes introductions à la bourse de Varsovie. Dirigée par un Français, François Nuyts, Allegro affiche une forte croissance.

Pour François Nuyts, ce lundi 12 octobre est un jour important. Avec son introduction en bourse, la plateforme Allegro qu'il dirige entre dans la cour des grands. La société sera introduite sur le marché à une valeur estimée à 9,4 milliards d'euros.

Ce patron français, originaire de Bordeaux, connait bien le marché du e-commerce : il a fait ses armes chez Amazon, où il a participé en tant qu'ancien directeur à l'implantation du géant américain en Espagne et en Italie.

Fondée il y a 21 ans, Allegro est devenu le site de e-commerce le plus populaire en Pologne, évinçant au passage Ebay. L'arrivée éminente de son concurrent Amazon dans le pays ne semble pas inquiéter le patron français qui déclarait récemment à la presse : « Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons assez bien, sinon mieux que n'importe quel concurrent ». Cette assurance vient des très bonnes performances de sa plateforme. Ses revenus nets ne cessent de croître : +31% en 2019 et +51% les six premiers mois de cette année.

Plébiscitée par la disapora polonaise, Allegro exporte essentiellement en Grande-Bretagne et souhaite se développer davantage à l'international.

