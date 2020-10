Prix Nobel d'économie: Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson, deux experts des enchères, récompensés

Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson reçoivent le prix Nobel d'économie 2020.

Le prix Nobel d'économie est décerné à Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson, deux Américains pour leurs expertises sur la théorie des enchères. Cette récompense boucle la saison 2020 des Nobel. Un cru très féminin cette année avec quatre lauréates couronnées en sciences et en littérature.

Deux Américains reçoivent cette année le prix Nobel d'économie : Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel leur a été remis pour avoir «amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères», a indiqué le jury de l'Académie suédoise des Sciences. Des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier ont ainsi pu bénéficier de leur expertises, a indiqué le jury.

Les deux hommes, tous deux enseignants à Stanford faisaient partie des favoris pour le prix cette année. Ils sont à l'origine du concept utilisé pour la vente de licences de bandes de fréquences de télécommunications aux États-Unis. Les deux économistes ont également travaillé sur les mécanismes d'attribution des créneaux d'atterrissage dans les aéroports.

Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson succèdent à la Franco-Américaine Esther Duflo et à son mari Abhijit Banerjee et à l'Américain Michael Kremer récompensés l'an dernier pour leur approche expérimentale de la lutte contre la pauvreté.

