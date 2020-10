États-Unis: le chiffre d'affaires d'United Airlines chute de 78% en raison du Covid-19

La compagnie aérienne américaine United Airlines a mis au chômage technique plus de 13.000 employés au début du mois faute d'un accord sur un nouveau soutien au secteur aérien à Washington.

La compagnie américaine United Airlines annonce une chute de 78% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, alors que 13 000 de ses salariés sont au chômage technique. Le secteur aérien aux États-Unis est durement frappé par la crise du Covid-19, comme partout ailleurs. Les compagnies américaines devaient recevoir 25 milliards de dollars d'aide supplémentaire qui semble pour le moment compromise.

Depuis fin juillet, démocrates et républicains négocient un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, après l'arrêt de subventions précédentes. Toutefois, un accord avant l'élection présidentielle du 3 novembre semble improbable, selon la déclaration de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor.

Dans ce plan, une enveloppe de 25 milliards de dollars était destinée au secteur aérien. Les compagnies affichent des pertes énormes, malgré les réductions drastiques d'effectifs et de dépenses. Ainsi, United Airlines aurait perdu 1,8 milliard de dollars au troisième trimestre. Alors que, sur la même période, l'entreprise aurait dépensé 25 millions de dollars par jour, soit presque la moitié de ses dépenses quotidiennes au deuxième trimestre.

La compagnie se dit prête à tourner la page de la pandémie et à rappeler les employés congédiés dès que possible. Pour l'instant, ses avions volent à moitié vides. Situation également catastrophique chez Delta. Quant à American Airlines et SouthWest, les deux compagnies devront dévoiler leurs résultats la semaine prochaine.

