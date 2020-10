Uber Eats en Italie visé par une enquête pour exploitation des livreurs à vélo

Uber Italy aurait exploité des migrants et des demandeurs d'asile se trouvant dans des conditions d'extrême vulnérabilité (image d'illustration). Reuters/Denis Balibouse

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est ce samedi 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Hasard du calendrier, on a appris cette semaine qu'une responsable d'Uber Italy, filiale du colosse américain, et neuf autres personnes, sont visées par une enquête pour exploitation des livreurs à domicile et infractions fiscales.