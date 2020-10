Covid-19: les permis de séjour pour les migrants en chute de 46% dans les pays de l'OCDE

Migrants à Tripoli en Libye, le 12 mai 2020. REUTERS/Ayman Al-Sahili

La crise liée au Covid-19 a eu des conséquences sans précédent sur les flux migratoires dans le monde, selon l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, OCDE, qui regroupe une quarantaine de pays développés. En 2018 et 2019, avant la pandémie, le nombre de nouveaux immigrés permanents était en effet resté stable, à environ 5,3 millions par an. Mais c'est surtout le nombre de permis de séjour délivrés qui est en baisse, moins de 46% au premier trimestre de cette année.