British Airways et American Airlines en grande difficulté face à la crise sanitaire

Le secteur aérien est l'un des plus fortement touchés par la crise sanitaire. American Airlines, la plus grande compagnie aérienne au monde a dû mettre au chômage technique 19 000 collaborateurs. REUTERS/Joshua Roberts

La pandémie de Covid -19 met les compagnies aériennes en grande difficulté. Malgré les aides des États, elles sont nombreuses à réduire leurs coûts, et licencier du personnel pour survivre et traverser la crise sanitaire. Ce jeudi, American Airlines et SouthWest ainsi que le groupe IAG, affectées par la chute des ventes de billets d'avion ont annoncé des résultats catastrophiques. Le secteur aérien est l'un des plus fortement touchés par la crise sanitaire, en raison des restrictions des déplacements imposés pour lutter contre la propagation du virus.