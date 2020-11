Covid-19: les sous-traitants du secteur aéronautique sont à bout de souffle

Frontières fermées, aéroports vides, compagnies aériennes à l’arrêt, les conséquences de la crise du Covid-19 sont désastreuses pour le secteur de l’aéronautique. Les grands groupes comme Airbus ou Air France suppriment des emplois, et chez les sous-traitants, le manque de commande devient quasi-insurmontable. Reportage dans le centre de la France à Romorantin où une petite entreprise d’usinage de pièces détachées tente de survivre

« Là, on est dans l'usine. Ce matin ça tourne mais habituellement on travaille en deux équipes, et là on travaille en une seule équipe et même avec une équipe on a du mal à alimenter l'atelier » explique le directeur du site Sébastien Briqué.

L’entreprise SKV souffre du manque de commande. Ici quatorze employés fabriquent des pièces détachées pour les équipements intérieurs des avions. L’aéronautique représente d’habitude 60% du chiffre d’affaire.

40% du chiffre d'affaire

« Depuis août, on ne fait que 40% de notre chiffre d'affaire, déplore Sébastien Briquet. En théorie, on devrait faire 120 000 euros par mois et on fait en moyenne 50 000. Pour le mois de décembre, on a quasiment rien à faire donc il est probable que l'on ferme trois semaines ».

Achetée il y a trois ans, l'entreprise a nécessité des investissements lourds à hauteur de 900 000 euros. La crise intervient au plus mauvaise des moments. « Ce qui nous fait survivre, c'est un projet développé il y a deux ans avec un client dans les équipements médicaux. Sans ce projet, c'était probablement fini... »

La moitié du personnel est en chômage partiel. Heureusement les machines continuent de tourner pendant le confinement. Des mesures aussi restrictives qu’au printemps auraient été dévastatrices pour l’entreprise.

