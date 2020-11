Covid-19: le PDG de Pfizer a vendu un gros lot d'actions le jour de l’annonce du vaccin

Les actions du groupe Pfizer se sont envolées dès l'annonce des résultats préliminaires de son possible vaccin au Covid-19. Ici, à la Bourse de New York (NYSE), le 29 juillet 2019.

Le PDG de Pfizer Albert Bourla et la vice-présidente Sally Susman ont vendu 7,4 millions de dollars d’actions du groupe pharmaceutique américain le jour même où celui-ci annonçait des résultats prometteurs pour son futur vaccin contre le Covid-19, a-t-on appris mercredi 11 novembre. Un porte-parole du groupe a toutefois défendu ces cessions qui selon lui n’auraient rien d’illégal et étaient déjà prévues.

Lundi 9 novembre, Pfizer indique que son vaccin contre le Covid-19, développé avec le groupe allemand BioNtech obtient de bons résultats préliminaires, avec une « efficacité de 90% ». Immédiatement, les bourses réagissent et l’action Pfizer s’envolent de 7%.

Ce bond profite aux deux plus hauts dirigeants du laboratoire américain, pour qui ce lundi 9 novembre 2020 s’avère fructueux.

Selon un document déposé auprès des autorités boursières américaines de la SEC, le PDG du géant américain Albert Bourla a vendu à Wall Street plus de 132 000 actions Pfizer, au prix unitaire de 41,94 dollars, et la vice-présidente a cédé près de 44 000 mille titres.

Ainsi, Albert Bourla a réalisé un bénéfice de 5,6 millions de dollars et Sally Susman d’1,8 million de dollars.

Ces opérations peuvent susciter des interrogations. Mais un porte-parole du groupe a affirmé à la chaîne américaine CNN que ces transactions étaient déjà prévues. Et précise que, selon un accord en date de 2019, dès que l’action dépasse un certain seuil, elle est vendue automatiquement. Cela dans le but d’un plan de désinvestissement, qui encadre la gestion financière personnelle des deux dirigeants.

