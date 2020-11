Une tribune publiée sur France Info dénonce la mainmise d'Amazon pendant la pandémie

À cause des ventes de livres sur Amazon au moins 20 % de librairies risquent de fermer d’ici la fin de l’année. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Amazon porte un modèle de civilisation qui n'est plus possible ». C’est le cri d’alarme d’un appel publié sur le site de la chaîne de TV France Info ce lundi matin. Le texte demande qu’une taxe soit imposée sur le chiffre d’affaires exponentiel de ce mastodonte du commerce en ligne, et d’autres comme lui, grands gagnants de la pandémie, au détriment des commerces de proximité.