Covid-19: malgré des pertes colossales, EasyJet reste optimiste

En raison des mesures de confinement décidées en Angleterre, en France et en Allemagne, Easyjet fonctionne actuellement à 20% de ses capacités.

La compagnie aérienne britannique a perdu 1,41 milliard d'euros cette année à cause de l’épidémie de coronavirus qui a cloué les avions au sol et plongé tout le secteur aérien dans la crise.

Publicité Lire la suite

EasyJet avait prévenu en octobre dernier qu’elle subirait les pertes les plus importantes de son histoire. Cette année, et malgré la reprise de l’activité cet été, la compagnie a transporté environ 48 millions de passagers. C’est deux fois moins qu’en 2019. Ses recettes s’élèvent à seulement 3,3 milliards d’euros cette année.

Johan Lundgren, le patron du transporteur britannique, assure toutefois que son entreprise a « non seulement résisté aux conséquences de la pandémie », mais qu’elle dispose « de fondations sans pareilles pour émerger forte de la crise ».

Il faut dire qu’EasyJet a taillé dans ses dépenses et a licencié 4 500 personnes, soit près d’un tiers de ses effectifs. De plus, l’entreprise compte vendre onze avions A320 pour 145 millions d’euros, histoire de renforcer sa trésorerie. Elle assure aussi avoir levé plus de 2,6 milliards d’euros de liquidités sur l'ensemble de l'exercice.

Fort de tout cela, et même si l'entreprise ne pense pas voler à plus de 20% de sa capacité au premier trimestre 2021, elle se dit prête à accélérer la cadence dès que la demande reviendra. Même si l’hiver s’annonce difficile, la perspective d’un vaccin accessible prochainement met un peu de baume au cœur à ce secteur sinistré. Les réservations d'EasyJet ont bondi de 50% dès l'annonce de ces résultats prometteurs.

►À lire aussi : La crise du transport aérien provoque une hécatombe de suppression d’emplois

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne