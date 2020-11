France: Amazon accepte de reporter le «black Friday»

(illustration) REUTERS - Abhishek Chinnappa

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En France, les petits commerces dits « non essentiels » rouvriront-ils dans 10 jours ? Faut-il repousser le « Black Friday » prévu le 27 novembre ? Ces questions ne sont pas encore tranchées mais Amazon France a annoncé hier reporter l'opération au 4 décembre. Carrefour et Leclerc se sont dits aussi prêts à un report si les petits commerces sont autorisés à rouvrir d'ici là. Les acteurs de la distribution et le gouvernement doivent à nouveau se réunir ce vendredi après-midi.