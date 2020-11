En France, les commerces et rayons «non essentiels» peuvent rouvrir

La France entame ce samedi 28 novembre l'allègement de son confinement, avec la réouverture des commerces et rayons de produits dits « non essentiels ». A condition qu'ils adoptent un protocole sanitaire renforcé.

C'est la première étape du plan de déconfinement dévoilé la semaine dernière par le président Emmanuel Macron. Cette réouverture des commerces et des rayons « non essentiels » était très attendue, surtout par les petits commerçants en cette période propice aux achats de cadeaux de Noël. Les grandes surfaces pourront elles aussi rouvrir leurs rayons jouets, livres ou encore habillement.

Certaines règles d'accueil devront cependant être durcies. La jauge, notamment, passera d'un client pour 4 mètres carrés de surface de vente, à un client pour 8 mètres carrés. Le mobilier et les rayonnages n'entrent plus dans le calcul et les salariés des commerces ne sont pas comptabilisés. Un sens unique de circulation est recommandé et les grandes surfaces devront prévoir un système de comptage.

Les horaires d'ouverture ont été élargies. Les commerces pourront rester ouverts jusqu'à 21h et des dérogations seront accordées pour leur permettre d'ouvrir le dimanche. Enfin, pour les personnes vulnérables, les enseignes pourraient leurs réserver des créneaux horaires.

Les salles de spectacles, les musées, les bars, les restaurants, les salles de sport ou encore les foires et les salons devront en revanche encore patienter avant de pouvoir accueillir du public.

