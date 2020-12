L’OCDE optimiste quant aux effets des vaccins anti-Covid sur la reprise de l’économie mondiale.

L’organisation de coopération et de développement économique prévoit un rebond de la croissance pour 2021. Mais elle s’inquiète en revanche des conséquences de la crise sanitaire sur le chômage et les PME.

Les dernières nouvelles sur le front du vaccin suscitent l’optimisme de l’OCDE. Des laboratoires américains espèrent commencer à distribuer leurs vaccins d’ici la fin du mois. L’organisation prévoit ainsi un rebond de 4,2% de l’économie mondiale en 2021.

Mais selon elle, cette reprise reste poussive à court terme à cause des mesures de restrictions mises en place dans plusieurs pays et des défis logistiques à relever avant la distribution d’un vaccin à grande échelle. Selon l’OCDE, il faudra vivre avec le virus pendant encore entre 6 et 9 mois.

La situation sera surtout compliquée pour les jeunes, frappés par le chômage massif et pour les millions de PME, selon l’OCDE. Les petites et moyennes entreprises sont en effet très endettées à cause de la crise sanitaire et risquent ainsi les faillites en cascade. Par conséquent, l’organisation basée à Paris appelle les gouvernements à poursuivre voire amplifier les plans d’aide mis en place pour soutenir l’économie.

