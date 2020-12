Pandémie: Tesco rembourse 585 millions de livres d'allégements fiscaux à l’Etat britannique

Tesco est en pleine forme. Il le dit et le prouve en annonçant le remboursement de 585 millions de livres d’allégements fiscaux.

Tesco, le géant de la grande distribution au Royaume-Uni, va rembourser au gouvernement plusieurs centaines de millions de livres d’allégements d’impôt dont il a bénéficié, à l’instar d’autres entreprises, pour l’aider à surmonter la crise sanitaire. Il l'a annoncé ce mercredi. Une initiative qui devrait satisfaire certains députés conservateurs et membres de l'opposition.

Tesco est en pleine forme. Il le dit et le prouve en annonçant le remboursement de 585 millions de livres d’allégements fiscaux et ce alors que le Royaume-Uni est toujours le pays d’Europe le plus éprouvé par la pandémie.

Si cet allégement d'impôts « a été une aide essentielle à un moment de grande incertitude, certains des risques qui nous menaçaient sont désormais derrière nous », s'est félicité Ken Murphy, directeur général du groupe.

La pandémie devrait lui coûter plus de 700 millions de livres

Au printemps, lors du premier confinement, le secteur de la grande distribution avait subi de fortes pressions à cause de l’afflux de clients paniqués qui a engorgé les approvisionnements. On se rappelle que les denrées de premières nécessité comme la farine, le sucre, le lait, les œufs, le papier toilette étaient en rupture. Les grandes enseignes ont dû aussi investir massivement dans les mesures sanitaires.

Entre temps, Tesco a sorti sa calculette. Au total, la pandémie devrait lui coûter plus de 700 millions de livres. Mais ces dépenses sont compensées par des ventes solides qui l’ont rendu bénéficiaire fin août. Le groupe compte même embaucher 16 000 personnes, parmi les 47 000 engagées temporairement, pour assurer la croissance des ventes en lignes. Il va également verser plus de 300 millions de livres de dividendes à ses actionnaires.

Tesco répond ainsi à l’injonction du parti conservateur et de l'opposition qui veulent que les grandes chaînes de supermarchés remboursent les quelque 2 milliards de livres d'exemption fiscale accordées par l’Etat.

