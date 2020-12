L’OPEP+ augmentera progressivement sa production à partir de janvier

Les 23 pays de l’alliance OPEP+, menée par l’Arabie saoudite et la Russie, ont fini par se mettre d’accord ce jeudi 3 décembre, après avoir ajourné leurs discussions lundi dernier. Ils augmenteront légèrement leur production de 500 000 barils par jour à partir de janvier. Un compromis prudent, bien accueilli par les marchés pétroliers.

Publicité Lire la suite

Les cours du pétrole ont rebondi à 48,83 dollars en soirée jeudi, après le communiqué de l’OPEP+. Les marchés pétroliers sont soulagés du compromis trouvé par l’alliance élargie à 23 pays exportateurs de pétrole. Ce n’était pas gagné et toute la semaine a été nécessaire pour rapprocher les positions.

L’Arabie saoudite voulait prolonger l’effort de réduction de la production jusqu’au mois de mars, étant donné les risques de troisième vague de coronavirus sur l’économie mondiale et donc sur la consommation de pétrole. Mais d’autres comme la Russie, l’Irak, le Nigeria, les Emirats arabes unis avaient hâte de rouvrir grand les vannes de 2 millions de barils par jour.

Encouragés par la remontée des cours du brut à la fin novembre, après l’annonce de tests prometteurs sur trois vaccins contre le Covid-19, ils craignaient aussi de se voir doubler par les pétroles de schiste américain, quasiment redevenus rentables.

C'est au final une augmentation prudente et très progressive qui a été décidée : 500 000 barils de plus par jour en janvier, et peut-être une hausse similaire en février et en mars. L'OPEP+ le décidera mois par mois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne