Accord entre ArcelorMittal et le gouvernement italien pour la reprise d'Ilva

Je crois qu'une nouvelle page s'ouvre parce que l'Etat arrivera à 60% du capital. C'est une garantie. Je crois pas qu'un Etat entre dans une entreprise et que cela n'apporte aucune plus-value, que les choses restent telles quelles. Mais il est clair que c'est une première phase et qu'il y a maintenant toute la question des négociations syndicales. On prend acte de cet accord, mais on répète qu'au-delà de l'entente financière et entrepreneuriale, le gouvernement doit se mettre à la table des négociations avec les organisations syndicales et l'entreprise. Il faut aborder tous les sujets fondamentaux pour l'avenir du groupe, le futur de la ville... Pour nous les sujets principaux sont d'une part la question de la relance industrielle et de l'emploi, la question de l'environnement qui est en tête de liste, le calendrier et les caractéristiques des investissements. Il y a tellement de sujets que nous soumettons au gouvernement et auxquels le gouvernement doit donner des réponses. Il n'est plus admissible que cela prenne du retard.