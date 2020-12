EDF pourrait construire une nouvelle centrale nucléaire au Royaume-Uni

Les réacteurs A et B de la centrale nucléaire d'Hinkley Point, en 2013 (image d'illustration).

EDF pourrait renforcer sa position dans l’énergie nucléaire au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a annoncé qu’il va discuter avec le géant français pour construire une nouvelle centrale nucléaire, dans le Suffolk sur la côte est de l'Angleterre.

La centrale, d’une puissance de 3,2 GW, sera capable de fournir de l'électricité à six millions de foyers. Elle sera équipée de deux puissants réacteurs EPR de troisième génération et pourrait créer jusqu’à 25 000 emplois pour sa construction et son exploitation. Le cout du projet est estimé à environ 22 milliard d’euros.

Reste pourtant à voir si ce montant sera respecté, car deux autres réacteurs en construction par EDF à Hinkley Point, au sud-ouest de l'Angleterre, ont accusé des retards et des surcouts importants.

Pour les pouvoirs publics, ces nouveaux réacteurs sont essentiels car la majorité du parc nucléaire britannique est vieillissant et doit fermer d'ici 10 ans. En plus, Londres compte sur l'énergie nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette énergie fournit environ 20% de l'électricité du pays et le gouvernement veut maintenir ce pourcentage afin de respecter ses objectifs climatiques.

