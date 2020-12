Les catastrophes naturelles ont engendré des pertes économiques records en 2020

Un pompier face à un incendie en Californie le 3 décembre 2020. AP - Will Lester

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’année 2020 qui s’achève bientôt aura été marquée par un niveau record de catastrophes, à la fois naturelles et humaines dans leurs causes. D’après le géant suisse de l’assurance Swiss Re, les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles et sinistres provoqués par l'homme ont bondi, à 153 milliards d'euros. Ce qui en fait pour les assureurs, l’une des années les plus coûteuses depuis les années 1970.