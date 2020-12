Bourse: le constructeur automobile de luxe Tesla accède au S&P 500

Tesla, le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme, fondé par Elon Musk, fait son entrée ce lundi au sein du prestigieux indice S&P 500. Un pas supplémentaire dans son inexorable ascension.

2020 s’avère une année record pour Tesla. Depuis le mois de janvier, l’action du constructeur américain s’est envolée de plus de 680%, un bond qui permet à la société d’Elon Musk de devenir la neuvième capitalisation boursière au monde, et ainsi de se rapprocher de Facebook. Désormais, le constructeur américain de véhicules électriques devance de très loin General Motors, Ford et Fiat Chrysler, les trois géants automobiles américains.

Intégré à l'indice après un premier refus

Avec une capitalisation à 606 milliards de dollars, à la clôture de Wall Street, jeudi dernier, le constructeur de véhicules autonomes deviendra l’entreprise la plus chère à intégrer l’indice de référence et représentera plus de 1% de l’indice qui regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées aux Etats-Unis.

L’opération va permettre à Tesla d’accéder aux très gros portefeuilles financiers et d’augmenter son exposition aux petits porteurs, via de nombreux fonds de placement. C’est une revanche pour le milliardaire américain, qui début septembre avait essuyé un rejet. Sans aucune raison officielle, Tesla s’était vu refuser l’accès au prestigieux indice.

