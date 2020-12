Les bourses chutent après l’annonce de la mutation du Covid-19 en Angleterre

Les bourses asiatiques tout comme celles européennes ont chuté à cause de la mutation du Covid-19 en Angleterre, ce lundi 21 décembre 2020. © AP/Kin Cheung

Texte par : RFI

Sans surprise, les bourses dévissent en réaction à la nouvelle mutation du Covid-19 active en Angleterre et ses conséquences sur les échanges. Les suspensions des arrivées par train et par avion en Angleterre ont eu leurs effets sur les valeurs liées aux transports de Tokyo à New York, en passant par Paris.