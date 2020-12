Chine : l'économie chinoise supplantera celle des États-Unis dès 2028

Premier pays touché par le Covid-19, la Chine est aussi la première à avoir relancé son économie, et à un rythme effréné. Au point que contrairement à la plupart des économies du monde, elle a évité la récession cette année. À ce rythme, elle pourrait passer devant les États-Unis dès 2028, à en croire les estimations du cabinet britannique CEBR.

Publicité Lire la suite

La compétition entre la Chine et les États-Unis pourrait bien tourner à l'avantage de Pékin plus tôt que prévu. C'est en tout cas les prévisions du Centre for Economics and Business Research de Londres, qui a brassé comme chaque année les données économiques des principales économies du monde.

Cinq ans plus tôt qu'anticipé, c'est à dire en 2028, la Chine supplantera les États-Unis dont les dirigeants peinent actuellement à s'entendre sur un budget de relance.

La Chine en revanche profite pleinement de sa gestion, jugée par le Centre for Economics and Business Research « habile » de la crise sanitaire née sur son sol.

En isolant de façon rapide et stricte avec des interdictions totales de sortir et de circuler dans et entre les villes, en fermant les usines et en multipliant les contrôles, le pays s'est épargné des confinements répétés, préjudiciables à l'économie. Dès le printemps dernier, les usines ont repris à un rythme soutenu. En novembre 2020, pour le quatrième mois consécutif, les bénéfices des entreprises chinoises ont augmenté pour atteindre 111 milliards de dollars selon les chiffres révélés cette semaine par le bureau de statistiques nationales en Chine.

►À lire aussi : Covid-19: la Chine rapporte 20 nouveaux cas et s’inquiète avant les vacances prochaines

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne