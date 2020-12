Fuite de Carlos Ghosn: un an après, une affaire toujours tentaculaire

Il y a un an, le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn quittait Tokyo pour s'évader du Japon. Depuis, Carlos Ghosn n'a plus quitté le Liban. Visé par une demande d'arrestation via Interpol, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan est depuis bloqué au Liban. AFP/File

Le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn quittait Tokyo pour s'évader du Japon, plus d'un an après son arrestation et alors qu'il était en liberté sous caution. Après une correspondance à Istanbul, il arrive le lendemain au Liban. Une l'affaire tentaculaire loin de s'être arrêtée le 31 décembre 2019 quand le Japon et monde découvrent sa fuite rocambolesque.

Depuis sa fuite du Japon, Carlos Ghosn n'a plus quitté le Liban qui n'extrade pas ses ressortissants. Visé par une demande d'arrestation via Interpol, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan est depuis bloqué dans le pays du cèdre. En l'absence de Carlos Ghosn, l'ancien responsable juridique de Nissan a donc commencé à être jugé au pénal mi-septembre à Tokyo. Greg Kelly est accusé d'avoir omis de mentionner dans les rapports boursiers du constructeur nippon une rémunération que Carlos Ghosn était censé toucher ultérieurement. Procès en Turquie et arrestations aux États-Unis Un autre procès a démarré en juillet, en Turquie, pour juger sept membres de la société propriétaire du jet loué pour son exfiltration. Deux complices présumés de sa fuite ont eux été arrêtés aux États-Unis en mai avant un nouveau recours contre leur extradition vers Tokyo. Entre temps, un groupe de travail de l'ONU concluait à l'inéquité du processus d'arrestation et de détention de l'ex-magnat de l'automobile. Carlos Ghosn n'en a pas non plus terminé avec la justice puisque Nissan lui réclame 80 millions d'euros de dommages et intérêts dans un procès civil au Japon. Œil pour œil, dent pour dent, Carlos Ghosn demande des millions d'indemnités à Nissan et Mitsubishi via une procédure aux Pays-Bas. Il s'est également engagé dans un contentieux similaire avec Renault En France, Carlos Ghosn est aussi concerné par des enquêtes portant notamment sur des soupçons d'abus de biens sociaux chez Renault. ►À lire: Nissan réclame 83 millions d'euros à Carlos Ghosn, son ex-PDG