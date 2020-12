Pierre Cardin, la fortune par les licences

Pierre Cardin en juin 2019. © AFP - BERTRAND GUAY

Texte par : Aabla Jounaïdi

Pionnier d'une mode avant-gardiste et audacieuse dans les années 1960, Pierre Cardin est aussi l'un des Français les plus connus au monde. Pour cause, «Pierre Cardin», c'est aussi une marque qui se décline en 800 produits. Notamment en Asie, un marché qu'il a été l'un des premiers représentants français de la mode à aller prospecter. De la ceinture aux draps de bain, en passant par les bouteilles d'eau et les parfums, cette stratégie a fait sa fortune, mais a aussi émoussé quelque peu le prestige de la marque. Au point de devenir un cas d'école enseigné en formation de marketing.