Brexit : ce qui change (ou pas) pour le commerce le 1er janvier

Les droits de pêche étaient l'un des sujets de friction les plus durs de l'accord pour le Brexit. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a signé l'accord de libre-échange conclu avec l'Union européenne qui doit entrer en vigueur ce 31 décembre à minuit. Au total, il s'agit de 1246 pages qui définissent la nature des relations entre les deux marchés à partir du 1er janvier, jusque dans les plus infimes détails. Le document comprend notamment la répartition des droits de pêche, sujet qui s'est avéré le plus épineux des négociations, comme les échanges des biens et des services.