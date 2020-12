Les nouveaux droits de douane aux États-Unis provoquent la colère en Europe

Un entrepôt avec des vins et spiritueux français à Emeryville, en Californie, en janvier 2020. AFP - VIRGINIE GOUBIER

Texte par : Agnieszka Kumor 2 mn

Vives réactions en France et en Europe après l’annonce de nouveaux droits de douane américains qui s'ajoutent à ceux en vigueur depuis fin 2019. Pour l'administration Trump, le compte n'y est pas. Elle considère que les sanctions déjà émises s'avèrent insuffisantes, et vient donc de rajouter ces nouvelles taxes. Bruxelles dénonce cette décision. Tout comme la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français, sacrifiés (selon elle) dans un conflit opposant les avionneurs Boeing et Airbus.