La Norvège passe le cap des 50% de voitures électriques vendues, une première

C'est une première mondiale. En Norvège, les voitures électriques ont représenté plus de la moitié des nouvelles immatriculations en 2020.

La part de marché des voitures électriques en Norvège a atteint 54% en 2020, contre 42% l'année précédente, indique ce mardi un organisme spécialisé norvégien, le Conseil d'information sur le trafic routier. L'année dernière, les quatre modèles neufs les plus vendus étaient tous électriques.

Cette performance de l'électrique est en partie liée à l'arrivée de nouveaux modèles en décembre. Néanmoins, ces achats ne sont pas uniquement guidés par ces lancements. Oslo espère qu'en 2025 toutes les voitures neuves seront « zéro émission ».

Pour cela, l'État norvégien n'a pas lésiné sur les incitations. « Ces véhicules sont complètement exemptés de taxes qui sont très élevées en Norvège. Si vous êtes chez Volkswagen et que vous avez le choix entre une Golf diesel et une Golf électrique, la Golf électrique vous coûtera moins cher à l'achat, explique Nicolas Meilhan, spécialiste voiture électrique chez EV Volumes et conseiller à France stratégie. Il y aussi des incitations indirectes comme le parking gratuit en ville, les ferries gratuit, il y a aussi un type de vignette qui est elle aussi gratuite. »

Les voitures électriques restent minoritaires

Certains passe-droits sont en train d'évoluer. En tous cas, la stratégie électrique du plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest a un coût : 1,9 milliard d'euros de manque à gagner fiscal.

Malgré tout, le parc roulant électrique reste pour l'instant minoritaire. « En Norvège, on a entre 10 et 15% du parc qui sont des voitures électriques. On a constaté une baisse de la consommation de carburant de l'ordre de 5% », poursuit Nicolas Meilhan. Alors, l'association norvégienne des véhicules électriques espérait de meilleures ventes l'an dernier et mise sur 65% de part de marché en 2021.

