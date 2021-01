Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, devient l'homme le plus riche du monde

Le PDG de Telsa et SpaceX, Elon Musk, le 1er décembre 2020 à Berlin, en Allemagne. AP - Britta Pedersen

Texte par : RFI

Elon Musk, le fondateur et patron de Tesla, constructeur des voitures électriques, devient l'homme le plus riche du monde. L'entrepreneur, également à la tête de SpaceX, passe devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui détenait le titre d'homme le plus riche de la planète depuis 2017.