France: «Le plus difficile est devant nous», prévient Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à sa sortie du Palais de l'Élysée, le 6 janvier 2021. Ludovic MARIN AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Le plus difficile est devant nous », « nous allons vivre des semaines et des mois difficiles ». Ces mots ont été prononcés ce jeudi par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, au cours d’un échange avec le groupe de réflexion Institut Montaigne. Face à un virus mutant et persistant, Bruno Le Maire prévient : l’avenir économique restera sombre encore plusieurs mois.