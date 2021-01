Coronavirus: l'Italie envisage un nouveau plan d'aide de 24 milliards d'euros

Le gouvernement de Giuseppe Conte a annoncé un nouveau plan d'aide de l'ordre de 24 milliards d'euros pour soutenir son système de santé et son économie.

Sur le front du Covid-19, le gouvernement italien envisage un nouveau plan d'aide pour soutenir son système de santé ainsi que l'économie durement frappés par la crise du coronavirus.

Le plan de soutien s'élève à 24 milliards d'euros, l'équivalent d'un point et demi du Produit intérieur brut (PIB) italien. Cet argent servira notamment pour acheter, distribuer et réaliser des vaccinations. Au total, 3 milliards sont prévus pour aider les hôpitaux et le système de santé italien à lutter contre le Covid-19.

L'aide sera en outre utilisée pour refinancer les mesures de soutien aux gouvernements locaux. Une autre enveloppe, enfin, servira pour accorder des subventions aux entreprises qui restent fermées en raison de restrictions sanitaires.

Le nouveau plan a été annoncé par le gouvernement de Giuseppe Conte, alors que les critiques fusent en Italie sur la façon dont sont gérés les 209 milliards d'euros d'aide attribués par Bruxelles pour lutter contre la crise. L'Europe veut des garanties que les fonds seront bien utilisés, sinon elle pourrait bien les annuler.

L'enjeu est énorme. La péninsule figure à l'avant-dernière place des 27 en raison de son incapacité à dépenser les fonds structurels européens.

