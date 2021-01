Journée spéciale Covid-19 sur RFI: le programme

Ce lundi 11 janvier, RFI propose une journée spéciale consacrée à la situation de la pandémie de Covid-19 dans le monde, un an après son apparition en Chine : reportages, magazines, décryptages, à l’antenne et sur les environnements numériques. En voici le détail.

« Le monde verra-t-il en 2021 le bout du tunnel ? » C’est la question que posera Arnaud Pontus à ses invités dès 6h TU lors d’une édition spéciale. Eric d’Ortenzio, médecin épidémiologiste à l’Inserm, Frédéric Keck, chargé de recherche au laboratoire d’anthropologie sociale du CNRS, et Fred Eboko, socio-politologue chargé de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), analyseront les dernières avancées scientifiques dans la recherche contre le coronavirus (vaccinales notamment) et se pencheront sur les changements profonds que la pandémie a impliqué partout sur la planète. Le débat sera alimenté par des reportages et des témoignages recueillis au Sénégal, au Kenya, en Chine, en Italie et en France. Stéphane Lagarde sera en direct de Wuhan, la ville où le virus a été détecté en premier.

Dans « RFI Matin », vous entendrez également des reportages en Lombardie (la région italienne la plus touchée), dans l’Oise (la première zone touchée en France). Le « Focus de la rédaction » traitera des outils disponibles face à la pandémie.

La parole aux auditeurs

La matinée se poursuivra avec Juan Gomez qui, dans « Appels sur l’Actualité », donnera la parole aux auditeurs de RFI et leur demandera ce que le Covid-19 a changé dans leur vie.

Caroline Paré (« Priorité Santé ») propose une émission consacrée aux stratégies de vaccination dans le monde avec Philippe Sansonetti, responsable de l’unité de pathogénie microbienne moléculaire à l’Institut Pasteur de Paris, Gilles Pialoux, chef de services des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, et Françoise Salvadori, docteure en virologie et en immunologie et maître de conférence à l’Université de Bourgogne. Elle sera en ligne avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.

Par la suite, Caroline Lachowsky revient dans « Autour de la question » sur la pandémie avec Dominique Costagliola, épidémiologiste et Grand prix Inserm 2020 sur les recherches en cours sur le vaccin et les traitements, et Frédéric Worms, philosophe et directeur adjoint de l’ENS.

Génération sacrifiée ?

En début de soirée, Romain Auzouy (« Décryptage ») interrogera des experts sur les enjeux environnementaux liés à la pandémie : « La question écologique est-elle mise de côté ? »

Enfin, à partir de 19h10 TU, « Accents d’Europe », présenté par Frédérique Lebel, propose une émission sur le thème « La jeune génération sacrifiée en temps de Covid » avec des reportages en Italie, en Lituanie et en France.

Par ailleurs, RFI publie une série d’articles consacrée aux métiers qui ont été contraints d’évoluer depuis le début de la pandémie, ainsi que des vidéos. « Verra-t-on la fin du Covid-19 en 2021 ? » présenté par Simon Rozé, sera disponible sur le site et les réseaux sociaux.

Les rédactions de RFI en chinois, vietnamien, russe et anglais proposent également tout au long de la journée des contenus sur l’état de la pandémie dans le monde.

