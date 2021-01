Les entreprises qui censurent Donald Trump et ses partisans

Shopify a décidé de fermer la boutique officielle de Donald Trump. MANDEL NGAN AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après Twitter et Facebook, qui ont supprimé les comptes de Donald Trump, en réaction à l’intrusion de militants pro-Trump dans le Capitole la semaine dernière, plusieurs grandes entreprises américaines ont décidé de couper les ponts avec le président sortant et ses plus fidèles partisans.