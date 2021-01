Total acquiert 20% de l'indien Adani, premier développeur solaire au monde

Total poursuit sa diversification dans les énergies renouvelables. Le géant pétrolier et gazier français annonce ce lundi l’acquisition de 20% d’Adani Green Energy (AGEL), propriété du conglomérat du milliardaire indien Gautam Adani, roi du charbon et aujourd'hui premier développeur solaire au monde. Une transaction qui renforce le partenariat entre les deux industriels.

Publicité Lire la suite

Il y a deux ans, Total avait racheté une partie du groupe Adani Gas pour la distribution de gaz en Inde. Les deux groupes avaient alors décidé d’élargir leur alliance aux énergies renouvelables. C’est chose faite. Ce nouvel accord « représente le plus gros investissement dans les renouvelables jamais réalisé par Total », s’est réjoui son patron Patrick Pouyanné sur Twitter.

♻️☀️ Cet accord avec le groupe @AdaniOnline représente le plus gros investissement dans les #renouvelables jamais réalisé par @Total. C'est une démonstration supplémentaire de notre stratégie de #transformation : Total sera en 2030 dans le top 5 des énergies renouvelables! https://t.co/Ybhcn6ujru — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) January 18, 2021

Total va donc acquérir une participation de 20% au capital de la filiale Adani Green Energy (AGEL) pour 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros).

Dans le détail, il s'agit d'une participation de 50% dans un portefeuille solaire en opération de 2,35 GWac détenu par AGEL et une participation de 20% dans cette société, a indiqué Total dans un communiqué. Cela permettrait à Total de siéger au conseil d'administration de la société indienne.

C’est une nouvelle étape pour Total qui ambitionne de devenir un leader de l’économie durable d’ici 2030. Une nouvelle étape aussi pour l’Inde qui veut devenir numéro un mondial des énergies renouvelables. Il l’est déjà dans le solaire. Adani possède la plus grande ferme photovoltaïque du monde, située à Kamuthi, dans l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde.

En tout, Total aura investi plus de 3 milliards d’euros en Inde en un an via Adani. Le portefeuille de l’industriel indien, essentiellement solaire, mais aussi éolien, se compose de 3 gigawatts en exploitation, 3 en construction et près de 9 gigawatts (8,6) en projet.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne