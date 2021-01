Netflix dépasse les 200 millions d’abonnés payants dans le monde

Netflix, «pour l’instant grand gagnant des batailles du streaming», selon un analyste, dit voir la concurrence comme quelque chose de positif.» REUTERS - Dado Ruvic

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La pandémie et les confinements qui en ont découlé ont cloîtré les gens chez eux pendant une partie de l'année 2020. Résultat : à la maison, entre le télétravail et la gestion des enfants, il a bien fallu s'occuper et beaucoup ont choisi l'option télé. L'an dernier, Netflix, le leader des plateformes de streaming vidéo, a dépassé les 200 millions d’abonnés dans le monde, près de 204 millions très précisément en 2020. Un chiffre qui a immédiatement séduit les marchés puisque l'action Netflix a fait un bond de plus de 10 % à Wall Street mardi à la clôture de la Bourse.