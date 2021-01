France: le secteur de la cyberdéfense va créer près de 1800 emplois en Bretagne

Malgré la crise en France, certains métiers recrutent. C’est le cas de la cyberdéfense qui va créer 1 800 emplois supplémentaires dans la métropole rennaise d'ici 2025, a annoncé jeudi 21 janvier l'Insee Bretagne.

La numérisation croissante de l’armée rend nécessaire le développement des capacités de défense contre des attaques cybernétiques. C’est la raison pour laquelle ce secteur recrute en ce moment.

Et dans le domaine de la cyberdéfense, le territoire rennais est devenu un bassin de pointe. Le ministère de la Défense a installé le commandement de la cyberdéfense des armées et ses services techniques près de la métropole régionale. Un choix qui s’explique par les atouts de la Bretagne. La région dispose d'un réseau important d’entreprises spécialisées dans l’économie numérique, principalement dans les technologies de l'information et de la communication.

Toutes ces entreprises représentent plus de 46 000 emplois. Quelque 130 sociétés se développent dans la cybersécurité. Des écoles d'ingénieur complètent ce tissu économique. Au total,150 chercheurs et 2 000 étudiants suivent les cursus et master en cybersécurité.

