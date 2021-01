La chaine de prêt-à-porter H&M voit ses bénéfices chuter à cause du Covid-19

Magasins fermés, chutes des bénéfices… Les restrictions sanitaires liées à la pandémie frappent de plein fouet le géant suédois du prêt-à-porter H&M.

Dans son rapport annuel financier, la direction du groupe annonce un bénéfice net annuel divisé par dix. Son chiffre d'affaires a chuté de 20% à 187 milliards de couronnes. Il faut dire que près d’un tiers des 5 000 magasins que possède H&M dans le monde sont temporairement fermés. La chaine se félicite toutefois d'avoir réussi à maintenir les bénéfices dans le vert malgré le contexte compliqué de la pandémie.

Les ventes en ligne loin de compenser le manque à gagner

H&M indique que les ventes ont surtout été affectées lors du deuxième trimestre, au cours duquel jusqu'à 80% des boutiques du groupe étaient fermées dans le monde. Le géant suédois de l’habillement a particulièrement souffert en France et en Italie, deux pays très touchés par les confinements et les restrictions anti-Covid. Elle y a perdu respectivement -28% de chiffres d'affaires et -24%.

Les ventes en ligne ont augmenté de 40% en 2020, et elles représentent 28% du total des ventes annuelles. Mais cela n’a pas été suffisant pour compenser les pertes.

Pour la période décembre-janvier, hors des résultats annuels, H&M précise que le chiffre d'affaires est en recul de 23% du fait de la seconde vague de la pandémie et des fermetures de magasins qu'elle entraîne.

Le groupe fermait déjà depuis plusieurs années des magasins pour accentuer ces efforts vers le digital. En octobre 2020, H&M annonçait la fermeture de 250 magasins. Malgré la publication de ces résultats, aucune fermeture supplémentaire de magasins est annoncé.

Le prêt-à-porter, comme beaucoup d’autres secteurs, souffre énormément de la crise sanitaire. Plans sociaux et redressements judiciaires se sont multipliés chez plusieurs marques depuis le déclenchement de la pandémie.

