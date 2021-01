Covid-19 en France: les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 contraints de fermer

Comme plus de 400 centres commerciaux de plus de 20 000 m2 en France, le centre Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris va devoir fermer ses portes suite aux nouvelles mesures de restrictions contre le Covid-19. AFP - LUDOVIC MARIN

En France, les grands centres commerciaux de plus de 20 000 m2 sont à nouveau déserts. Ils ont fermé ce dimanche pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Du Forum des Halles à Paris à la Part-Dieu à Lyon, près de 400 centres non alimentaires et leurs 25 000 boutiques sont à l’arrêt.