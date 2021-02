Inde: le budget 2021-2022 va allouer deux fois plus de fonds au secteur de la santé

Le Premier ministre indien Narendra Modi le 29 janvier 2021 à New Delhi. AP - Manish Swarup

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La pandémie a lourdement pénalisé l’économie indienne et ses 1,3 milliards d’habitants qui ont subi l’un des confinements les plus stricts du monde au printemps dernier. La croissance a chuté l'année dernière et le budget 2021-2022 dévoilé ce lundi par le gouvernement a pour but de redresser la barre mais aussi d'améliorer le secteur de la santé.