La justice européenne valide les aides publiques aux compagnies aériennes Air France et SAS

Touchés de plein fouet par la crise sanitaire, Air France-KLM a déjà bénéficié d'aides publiques substantielles : plus de 10 milliards d'euros, dont 7 milliards de prêts directs ou garantis par l'État français, actionnaire à 14,3%.

Les plaintes de Ryanair pour distorsion de concurrence ont été rejetées par la Cour de justice de l'Union européenne ce mercredi. Pour la première fois, la CJUE examinait la légalité d'un régime d'aide d'État pendant la pandémie de Covid-19.

Dans deux arrêts séparés, la justice européenne a jugé « conformes au droit de l'Union » les dispositifs mis en place en Suède et en France pour sauver les compagnies aériennes Air France et SAS, laminées par la crise sanitaire, et a ainsi rejeté les recours introduits par la compagnie aérienne à bas coût irlandaise Ryanair.

Cette dernière avait saisi la justice en mai 2020. Elle dénonçait des prêts garantis accordés par la Suède à la compagnie scandinave SAS, et un report de taxes consenti par l'État français à Air France. Ces dispositifs d'aide avaient été validés en mars 2020 par la Commission européenne, en vertu des mesures temporaires visant à soutenir l'économie dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid-19.

Ryanair estimait que ces aides constituaient une distorsion de concurrence et une violation de principes du droit européen comme l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, et la libre circulation des services. Elle a décidé de faire appel de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

