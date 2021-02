Les chauffeurs Uber sont des salariés, dit la justice britannique

Au Royaume-Uni, Uber a perdu sa bataille devant la Cour suprême britannique sur les droits des conducteurs. Cette décision signifie que les conducteurs auront désormais accès aux droits fondamentaux des salariés.

Publicité Lire la suite

C’est une décision historique. Une victoire de David contre Goliath. Uber a perdu une longue bataille judiciaire face à 25 anciens chauffeurs. Les juges de la Cour suprême britannique ont estimé que les conducteurs devaient être considérés comme des salariés, et non plus comme des entrepreneurs, comme le demande l’entreprise de VTC.

L’affaire débute en Grande-Bretagne sur une décision du tribunal du travail en 2016. Le tribunal se prononce en faveur du groupe de chauffeurs Uber, mené par Yaseen Aslam et James Farrar qui réclamaient un statut d’employés. Uber contre-attaque, considérant que ses chauffeurs sont des travailleurs indépendants.

Mais après avoir perdu trois procès en appel, la société avait saisi la Cour suprême en 2018. Ce jugement signifie que les conducteurs ont droit à un salaire minimum et à des congés payés. Une consécration pour les salariés, un revers magistral pour la société.

La décision ne s’applique pour l’instant qu’aux vingt-cinq chauffeurs qui ont intenté une action contre Uber. Mais déjà, les tribunaux pleuvent sous les réclamations : près de 1 000 chauffeurs ont fait la même demande.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne