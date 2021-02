Sortie progressive du confinement au Royaume-Uni: les réservations touristiques explosent

Les réservations de vacances d'été à l'étranger ont explosé au Royaume-Uni après l'annonce de Boris Johnson de la sortie progressive du confinement. Les agences de voyage britanniques se frottent les mains.

L'Espagne, le Portugal, mais aussi les îles grecques ont décidément la cote auprès des Britanniques lassés par les confinements successifs. Et cela fait l'affaire des professionnels du tourisme. La compagnie EasyJet a annoncé que ses réservations de vols effectuées depuis le Royaume-Uni ont plus que triplé. EasyJet fait mieux encore en ce qui concerne ses ventes de séjours de vacances, avec une hausse de 630%, par rapport à la semaine dernière. D'autres compagnies et agences de voyages ne sont pas en reste. Tui, Ryanair, Thomas Cook et Jet2holidays ont également fait savoir que la demande est en forte hausse.

Pourtant, le gouvernement britannique recommande de rester prudent. Pour Nadhim Zahawi, ministre chargé de la campagne de vaccination dans le pays, il serait même prématuré d'organiser ses vacances. « Avec 37 000 personnes hospitalisées en raison du Covid actuellement, il est bien trop tôt pour que nous puissions même spéculer sur l'été », a-t-il déclaré.

En attendant, le gouvernement espagnol a annoncé mardi que les restrictions imposées sur les vols en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et d'Afrique du Sud étaient prolongées jusqu'au 16 mars, en raison des craintes liées aux variants du coronavirus.

