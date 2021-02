Un entrepreneur bordelais lance le premier vin au cannabis en France

Un entrepreneur bordelais a fait le pari d’associer le vin et le CBD (abréviation de cannabidiol), une molécule relaxante et controversée issue du cannabis. AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Mélanger vin et cannabis, c'est possible à condition que cela reste « une boisson à base de vin ». Un Bordelais de 28 ans a osé associer le vin et le CBD, abréviation de « cannabidiol », une molécule relaxante et controversée issue du cannabis. Une innovation qui lance un pavé dans la mare dans le monde du vin, dans un contexte juridique en pleine évolution en France,