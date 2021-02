Émirats arabes unis: une édition très particulière du salon de l'armement s'achève

Au Salon international de la défense, à Abou Dhabi, le 22 février 2021. REUTERS - KHUSHNUM BHANDARI

À Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, c‘est une édition très particulière de l'Idex qui vient de fermer ses portes ce jeudi, en fin d'après-midi. Le plus grand salon de l‘armement au Moyen-Orient est l‘un des rares au monde à avoir été maintenu. Une occasion donc pour l‘industrie mondiale de la défense de présenter ses nouveautés et de signer de nouveaux contrats. Un événement aussi symbolique avec la première participation d‘Israël, conséquence directe de la normalisation entre l‘État hébreu et la monarchie du Golfe.