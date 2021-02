Espagne: les grands magasins du Corte Inglés annoncent un plan social

Un client sort d'un centre commercial du Corte Inglés à Madrid. © GABRIEL BOUYS / AFP

Pour a première fois de son histoire, le Corte Inglés, la grand marque espagnole de la distribution, équivalent du BHV et des Galeries Lafayette en France, a annoncé un grand plan social qui affecte une partie non négligeable de ses salariés. Jusqu’alors, cette grande entreprise était synonyme de grande sécurité et garantie pour ses employés. Une victime de plus de la pandémie.