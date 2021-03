Chine: le nombre de milliardaires en hausse malgré la pandémie

La crise sanitaire détruit l'économie mondiale, mais la Chine s’en sort plutôt bien, avec une hausse des richesses. Le nombre de milliardaires a bondi, selon le classement annuel du cabinet Hujun, le Forbes chinois. Les super-riches de l'empire du Milieu dominent largement le classement mondial, avec 992 milliardaires au total, en incluant Hong Kong.

Publicité Lire la suite

Les milliardaires chinois ne connaissent pas la crise. Alors que la pandémie a touché le monde entier, les plus grosses fortunes du pays ont profité du développement du numérique et du commerce en ligne. De leur côté, les fortunes traditionnelles dans l’immobilier, les services financiers et le divertissement ont marqué le pas.

L’homme le plus riche de Chine est Zhong Shanshan, le patron de la société d’eau en bouteille Nongfu Spring. Viennent ensuite les PDG de deux géants de l’internet, Tencent et ByteDance, qui possède l’application TikTok. En quatrième place, on retrouve désormais le célèbre Jack Ma, fondateur du géant de l'e-commerce Alibaba qui a longtemps été la première fortune du pays et qui s’est permis de critiquer le régime.

La dégringolade de Jack Ma de la première à la quatrième place coïncide avec les déboires de son groupe Alibaba avec les régulateurs chinois. Fin 2020, Pékin a stoppé net l'entrée en Bourse du géant du paiement Ant Group, filiale financière d'Alibaba, qui aurait dû être la plus grosse opération de tous les temps.

Plus nombreux que les Américains

La pandémie a enrichi de nombreux milliardaires. Wang Xing, à la tête de l'entreprise de livraison de repas Meituan, a quadruplé sa richesse cette année, pour devenir la treizième fortune du pays. La santé a également été un secteur porteur. Jiang Rensheng, fondateur de Zhifei, fabricant de vaccins contre le Covid-19, a également triplé ses richesses.

Avec 992 milliardaires, la Chine dépasse largement les États-Unis, qui en comptent 696 et l’Inde 177, même si les trois plus grosses fortunes restent américaines et française. On retrouve à la première place Elon Musk, le fantasque patron de Tesla, devant Jeff Bezos, le patron d’Amazon qui a augmenté sa fortune de 74 milliards de dollars en 2020, et Bernard Arnault à la tête du groupe de luxe LVMH.

► À lire aussi : Le nombre de milliardaires chinois explose à la faveur de la pandémie de Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne